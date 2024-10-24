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Crew Dragon с Александром Гребенкиным на борту отстыковался от МКС

Корабль должен приводниться у побережья штата Флорида 25 октября.
Анастасия Бобылева 2024-10-24 01:33:48
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту отстыковался от МКС. Трансляцию события можно было увидеть на сайте NASA.

Отстыковка произошла в 17:02 по времени восточного побережья США, или в 00:05 по московскому времени. Приводнение Crew Dragon у побережья Флориды запланировано на 15 октября.

В конце сентября Crew Dragon пристыковался к МКС. На его борту находились российский космонавт Александр Горбунов и американец Ник Хейг. Изначально планировалось, что экипаж будет состоять из четырех человек, но на МКС застряли участники предыдущей миссии Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Чтобы отправить их обратно на Землю, на Crew Dragon освободили два места, сократив число космонавтов для миссии Crew-9.

#в стране и мире #космос #Crew Dragon #Александр Гребенкин
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