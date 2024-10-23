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Песков сообщил, что Эрдоган будет участвовать в саммите «БРИКС+»

Официальный представитель Кремля Песков сообщил, что президент Турции останется в России на мероприятие «БРИКС+», несмотря на произошедший теракт в Анкаре.
Марина Крижановская 2024-10-23 23:33:45
© Фото: IMAGO Michael Taeger Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в саммите в формате «аутрич» (outreach) или «БРИКС+» примет участие турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его информации, президент Турции улетит из России во второй половине дня в четверг, 24 октября.

«Эрдоган останется на саммит БРИКС "аутрич". Он планирует улететь в Турцию завтра в середине дня», - заявил Песков журналистам радиостанции «Маяк».

Напомним, днем 23 октября в турецкой столице Анкаре произошел теракт. Инцидент состоялся у офиса компании, производящей беспилотники Anka и модернизирующей истребители F-16.

Его устроили вооруженные автоматами Калашникова и гранатами боевики, якобы среди них была женщина. Взрыв у здания устроил террорист-смертник. Позже стало известно, что при теракте погибли три человека. еще 14 человек получили ранения. Двух напавших на предприятие террористов ликвидировали.

#Россия #в стране и мире #Теракт #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Анкара #брикс #Дмитрий Песков #казань
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