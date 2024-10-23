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Двое напавших на предприятие в Анкаре террористов ликвидированы

Боевики были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.
Алексей Курильченко 2024-10-23 17:34:19
© Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Globallookpress

Турецкие правоохранители ликвидировали двух террористов, напавших на здание компании Tusas в Анкаре. Об этом сообщает газета Sabah. Среди них была женщина. По данным издания, взрыв у предприятия устроил террорист-смертник.

Газета также опубликовала снимки боевиков и их снаряжения. Террористы были вооружены автоматами Калашникова, а также гранатами. Камеры видеонаблюдения запечатлели лица боевиков, когда они находились в проходной здания.

По данным местных СМИ, в теракте могли погибнуть девять человек. Предположительно, боевики взяли в заложники 10 сотрудников компании. Также сообщается, что преступники могли разделиться на две группы в ходе нападения.

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование теракта. Власти страны ввели ограничение на освещение нападения в СМИ.

Теракт произошел 23 октября в Анкаре в здании компании Tusas, которая производит военные самолеты и космическое оборудование. Мотивы боевиков пока не установлены.

#в стране и мире #Теракт #Турция #Анкара #В ИноСМИ
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