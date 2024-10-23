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Три человека погибли и более 10 пострадали при теракте в Анкаре

Глава МВД Турции пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Игнат Далакян 2024-10-23 18:11:08
© Фото: Xinhua/Globallookpress

Три человека погибли при теракте на авиакосмическом заводе компании Tusaş в Анкаре. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«К сожалению, в результате нападения у нас трое погибших и 14 раненых», - написал Ерликая на своей странице в соцсети Х.

Турецкий министр внутренних дел также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее были ликвидированы двое напавших на предприятие в Анкаре. Боевики были вооружены автоматами Калашникова и гранатами, пишет газета Sabah. Утверждается, что среди них была женщина, а взрыв у здания устроил террорист-смертник.

Напомним, что у авиастроительной компании Tusaş в Анкаре произошел взрыв. Сообщалось, что при этом были слышны звуки стрельбы. Произошедшее глава МВД Турции назвал терактом.

#завод #Теракт #Турция #Анкара #Трагедия #пострадавшие #погибшие
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