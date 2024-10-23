Авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили все рейсы в Иран

Две турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили свои рейсы в Иран и из него. В частности, невозможно до 1 ноября включительно приобрести билет, чтобы прилететь в Иран или улететь из него.

Так, сайт Pegasus не позволяет выбрать ни одну из дат с 23 октября по 1 ноября. В то время как Turkish Airlines уведомляет, что ни одного рейса нет на выбранную (до 1 ноября. - Прим. ред.) дату.

«На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы. Измените дату и/или маршрут для нового поиска рейсов», - гласит информационное сообщение Turkish Airlines.

Авиаперевозчики отменили все рейсы в исламскую республику и из нее из-за опасений ответного удара Израиля.

Подобная ситуация была в начале августа, но в отношении Израиля. Тогда многие крупнейшие авиакомпании приостановили полеты в еврейское государство на фоне опасений атаки Ирана.

Так поступили американские Delta и United Airlines и британская British Airways, затем венгерская Wizz Air, приостановившая полеты в Израиль и Иорданию, испанские Iberia Express и Air Europa. Кроме них о временной приостановке рейсов в Израиль сообщали также нидерландская KLM, итальянская ITA Airways и индийская Air India.