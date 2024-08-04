Авиакомпании Iberia Express и Air Europa приостановили рейсы в Израиль

Испанские авиакомпании Iberia Express и Air Europa временно приостановили полеты в израильский Тель-Авив. Об этом говорится на сайте авиаперевозчиков.

Сообщается, что Air Europa не будет осуществлять полеты из Мадрида в Тель-Авив с 4 по 7 августа, так же, как и прием рейсов из Тель-Авива. На сайте предложены способы обменять билет на другую дату или другое направление. Авиакомпания Iberia Express приостановила рейсы как минимум до 5 августа.

Накануне о подобном решении объявил венгерский перевозчик Wizz Air, компания также временно ограничила сообщение с Иорданией из-за обострившейся обстановки. Мера будет действовать до сегодняшнего дня включительно.

Первыми на ситуацию на Ближнем Востоке отреагировали крупнейшие авиакомпании США и Великобритании, они отменили рейсы в Израиль и из страны. В связи с этим решением десятки тысяч граждан Израиля оказались в затруднительном положении, пишут местные СМИ.