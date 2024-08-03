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Лоукостер Wizz Air приостановил полеты в Израиль и Иорданию

Венгерский перевозчик Wizz Air заявил о приостановке рейсов в Израиль и Иорданию до 4 августа включительно, пообещав пассажирам различные виды компенсаций за билеты.
Марина Крижановская 2024-08-03 06:25:38
© Фото: ТРК «Звезда»

Еще одна авиакомпания приостановила свои полеты в Государство Израиль и Королевство Иорданию. Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил, что до 4 августа прекращает полеты в эту часть ближневосточного региона из-за обострившейся там обстановки.

«Уважаемые пассажиры! Ввиду обострения ситуации в регионе, Wizz Air временно приостановит полеты в/из Израиль и Иорданию до 4 августа включительно», - указала пресс-служба перевозчика в социальной сети Х.

Также сообщается, что авиакомпания сожалеет о доставленных неудобствах, и оповещает, что пострадавшие пассажиры могут получить различную компенсацию за отмененные рейсы: возврат 120% оплаты в виде WIZZ-ваучеров, полный возврат первоначально оплаченных средств или возможность бесплатного повторного бронирования.

Немногим ранее крупнейшие авиакомпании США и Британии первыми отменили свои рейсы в Израиль. Уточнялось, что американские Delta и United Airlines приостановят полеты в Израиль до 2 и 6 августа, соответственно. О британской British Airways журналисты сообщили, что рейсы отменятся до 2 августа, однако в самой авиакомпании эту информацию не подтвердили.

ТАСС сообщает, что о временной приостановке рейсов в Израиль сообщили и такие авиаперевозчики, как нидерландская KLM, итальянская ITA Airways и индийская Air India.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #авиакомпании #Иордания #отмена рейсов #приостановка полетов #растущая напряженность
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