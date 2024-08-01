Крупнейшие авиакомпании США и Британии отменили рейсы в Израиль

Крупнейшие американские авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль, в частности в крупнейший международный аэропорт имени Бен-Гуриона в пригороде Тель-Авива. Это, как отметили израильские СМИ, связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке.

The Times of Israel пишет, что авиакомпания Delta отменит свои рейсы до 2 августа, а United якобы отменила свои рейсы до 6 августа.

«По некоторым данным, отмена рейсов United и Delta, второй и третьей по величине авиакомпаний в мире, соответственно, скорее всего, вызовет волну отмен рейсов другими авиакомпаниями», - предположили израильские журналисты.

Также указывается, что десятки тысяч граждан Израиля оказались в затруднительном положении в США из-за отмены рейсов в Израиль.

При этом несколько местных изданий отмечают, что British Airways отменила рейсы до 2 августа, однако авиакомпания это отрицает, заявив The Times of Israel, что в настоящее время рейсы в Тель-Авив выполняются по плану и отменялись.