МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Крупнейшие авиакомпании США и Британии отменили рейсы в Израиль

Американские авиакомпании Delta и United приостановили полеты в Израиль до 2 и 6 августа, соответственно. Британская British Airways отменила рейсы до 2 августа, по информации журналистов.
Дарина Криц 2024-08-01 05:37:32
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress

Крупнейшие американские авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль, в частности в крупнейший международный аэропорт имени Бен-Гуриона в пригороде Тель-Авива. Это, как отметили израильские СМИ, связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке.

The Times of Israel пишет, что авиакомпания Delta отменит свои рейсы до 2 августа, а United якобы отменила свои рейсы до 6 августа.

«По некоторым данным, отмена рейсов United и Delta, второй и третьей по величине авиакомпаний в мире, соответственно, скорее всего, вызовет волну отмен рейсов другими авиакомпаниями», - предположили израильские журналисты.

Также указывается, что десятки тысяч граждан Израиля оказались в затруднительном положении в США из-за отмены рейсов в Израиль.

При этом несколько местных изданий отмечают, что British Airways отменила рейсы до 2 августа, однако авиакомпания это отрицает, заявив The Times of Israel, что в настоящее время рейсы в Тель-Авив выполняются по плану и отменялись.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Тель-Авив #авиакомпании #авиаполеты #отмена рейсов #приостановить движение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 