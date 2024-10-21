Второй тур президентских выборов пройдет в Молдавии 3 ноября

В Молдавии 3 ноября состоится второй тур президентских выборов по причине недостаточного количества голосов у кандидатов. Ни один из кандидатов не набрал минимум 50% голосов.

Согласно результатам обработки свыше 98% бюллетеней, действующая глава государства Майя Санду набрала 41,98% голосов избирателей. На втором месте расположился бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 26,31% голосов.

В результате, оба кандидата, набравшие большее число голосов, вышли во второй тур президентских выборов.

Ранее сообщалось, что Санду набрала 36,39% голосов по результатам обработки 70,03% протоколов с избирательных участков. Напомним, что в воскресенье 20 октября также состоялся референдум, в рамках которого граждане Молдавии выразили свою позицию по поводу вступления в Евросоюз.