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Второй тур президентских выборов пройдет в Молдавии 3 ноября

Ни один из кандидатов не набрал минимум 50% голосов.
Глеб Владовский 2024-10-21 08:43:58
© Фото: MFA Russia/Globallookpress

В Молдавии 3 ноября состоится второй тур президентских выборов по причине недостаточного количества голосов у кандидатов. Ни один из кандидатов не набрал минимум 50% голосов.

Согласно результатам обработки свыше 98% бюллетеней, действующая глава государства Майя Санду набрала 41,98% голосов избирателей. На втором месте расположился бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 26,31% голосов.

В результате, оба кандидата, набравшие большее число голосов, вышли во второй тур президентских выборов.

Ранее сообщалось, что Санду набрала 36,39% голосов по результатам обработки 70,03% протоколов с избирательных участков. Напомним, что в воскресенье 20 октября также состоялся референдум, в рамках которого граждане Молдавии выразили свою позицию по поводу вступления в Евросоюз.

#Молдавия #президентские выборы #Майя Сайду
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