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Санду набрала 36% голосов по результатам обработки 70% бюллетеней

На втором месте находится бывший генпрокурор Александр Стояногло, который, по предварительным подсчетам, набрал 29,04% голосов.
Анастасия Бобылева 2024-10-20 23:55:15
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

Президент Молдавии Майа Санду, выдвинувшая свою кандидатуру на второй срок, лидирует в первом туре президентских выборов. Она набрала 36,39% голосов по результатам обработки 70,03% протоколов с избирательных участков.

Второе место занимает бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. По предварительным подсчетам, за него проголосовали 29,04% человек, пишет РИА Новости. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 3 ноября состоится второй тур выборов.

Также в воскресенье 20 октября состоялся референдум, в рамках которого граждане Молдавии выразили свою позицию по поводу вступления в Евросоюз. По результатам обработки 56% протоколов, большинство молдован выступили против присоединения к ЕС.

#в стране и мире #Молдавия #Выборы #майа санду
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