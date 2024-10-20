Санду набрала 36% голосов по результатам обработки 70% бюллетеней

Президент Молдавии Майа Санду, выдвинувшая свою кандидатуру на второй срок, лидирует в первом туре президентских выборов. Она набрала 36,39% голосов по результатам обработки 70,03% протоколов с избирательных участков.

Второе место занимает бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. По предварительным подсчетам, за него проголосовали 29,04% человек, пишет РИА Новости. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 3 ноября состоится второй тур выборов.

Также в воскресенье 20 октября состоялся референдум, в рамках которого граждане Молдавии выразили свою позицию по поводу вступления в Евросоюз. По результатам обработки 56% протоколов, большинство молдован выступили против присоединения к ЕС.