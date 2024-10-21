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В Молдавии 27 из 36 регионов проголосовали против вступления в ЕС

Согласно результатам обработки 99,05% протоколов, за евроинтеграцию проголосовали 50,30% граждан, против - 49,70%.
Глеб Владовский 2024-10-21 14:13:25
© Фото: IMAGO/Fotostand / Nieweler/Globallookpress

В Молдавии 27 из 36 регионов проголосовали против вступления страны в Евросоюз. Такие данные опубликовали в ЦИК республики.

Однако, согласно результатам обработки 99,05% протоколов проведенного референдума о вступлении Молдавии в ЕС, 50,3% избирателей поддержали инициативу, в то время как против нее высказались 49,7% населения. Отмечается, что только девять регионов поддержали присоединение страны в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что после подсчета 56% голосов избирателей граждане страны выступили против инициативы. При этом присоединение к ЕС поддержали более 43% избирателей.

Напомним, что Гагаузия и Приднестровье не стали поддерживать данную инициативу.

#в стране и мире #Молдавия #евросоюз #президентские выборы #ЦИК
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