Почти 400 тысяч жителей Ливана переехали в Сирию из-за действий ЦАХАЛ

Израильская военная операция на территория Ливана вынудила почти 400 тысяч человек стать беженцами и переехать жить в соседнюю Сирию. Так, с 22 сентября 2024 года количество переместившихся лиц превысило 395 тысяч человек. Об этом РИА Новости сообщили в иммиграционно-паспортном управлении Сирийской Арабской Республики.

«Число прибывших в Сирию из Ливана с начала израильской агрессии против Ливана - с 22 сентября по 18 октября - достигло 395 485 человек, в том числе 124 450 перемещенных лиц - ливанцы, 271 035 сирийцев вернулись в свою страну», - рассказал источник агентства.

Кроме того, сирийский минздрав привел статистику, что за последние 26 дней свыше 28 тысяч иностранных граждан обратились за медицинской помощью. Им оказали не менее 56 тысяч бесплатных медуслуг.

В ночь на 1 октября израильские власти объявили о проведении ограниченных локальных рейдов против целей шиитской группировки «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Эта операция получила название «Стрелы севера».

С тех пор удары по ливанской территории только участились. 14 октября минздрав Ливана заявил, что более 2,3 тысячи жителей стали жертвами израильских атак с осени прошлого года. На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не прекратит огонь с Ливаном.