В Ливане от ударов Израиля погибли более 2,3 тысячи человек

Более 2,3 тысячи жителей Ливана стали жертвами израильских атак с осени прошлого года. Такие данные привел республиканский Минздрав.

«Израильские налеты на различные районы Ливана привели к гибели 2306 человек и ранению 10 698 человек, что является предварительной статистикой израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Накануне в результате израильского удара погиб 51 человек и еще 174 получили ранения различной степени тяжести. В свою очередь, руководство движения «Хезболла» заявило, что атаковало 34 объекта Армии обороны Израиля вблизи ливанской границы.

Резкая эскалация конфликта между Тель-Авивом и Бейрутом произошла 17 и 18 сентября, когда в разных районах Ливана начали взрываться пейджеры и радиостанции. По официальным данным, 37 человек стали жертвами этой акции, более 3 000 получили тяжелые ранения. Помимо членов «Хезболлы», погибли женщины и дети.

После этого, ВВС Израиля приступили к бомбардировкам приграничных районов, уничтожая военные цели «Хезболлы» и ее лидеров. Вскоре Израиль объявил о наземной операции. ЦАХАЛ неоднократно обстреливала не только позиции бойцов «Хезболлы», но и мирных жителей, жилые дома и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генсека ООН Антониу Гутерриша немедленно вывести миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане.