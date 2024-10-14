МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ливане от ударов Израиля погибли более 2,3 тысячи человек

Накануне в результате израильского авиаудара погиб 51 человек и еще 174 получили ранения.
Ян Брацкий 2024-10-14 00:26:20
© Фото: Xinhua Globallookpress

Более 2,3 тысячи жителей Ливана стали жертвами израильских атак с осени прошлого года. Такие данные привел республиканский Минздрав.

«Израильские налеты на различные районы Ливана привели к гибели 2306 человек и ранению 10 698 человек, что является предварительной статистикой израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Накануне в результате израильского удара погиб 51 человек и еще 174 получили ранения различной степени тяжести. В свою очередь, руководство движения «Хезболла» заявило, что атаковало 34 объекта Армии обороны Израиля вблизи ливанской границы.

Резкая эскалация конфликта между Тель-Авивом и Бейрутом произошла 17 и 18 сентября, когда в разных районах Ливана начали взрываться пейджеры и радиостанции. По официальным данным, 37 человек стали жертвами этой акции, более 3 000 получили тяжелые ранения. Помимо членов «Хезболлы», погибли женщины и дети.

После этого, ВВС Израиля приступили к бомбардировкам приграничных районов, уничтожая военные цели «Хезболлы» и ее лидеров. Вскоре Израиль объявил о наземной операции. ЦАХАЛ неоднократно обстреливала не только позиции бойцов «Хезболлы», но и мирных жителей, жилые дома и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генсека ООН Антониу Гутерриша немедленно вывести миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане.

#ООН #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 