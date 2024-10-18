Президент ОАЭ приедет с официальным визитом в Россию 21 октября

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приедет в Россию с официальным визитом 21 октября. Об этом сообщили в Кремле.

Лидеры двух стран проведут переговоры о развитии российско-эмиратского сотрудничества. Путин и Аль Нахайян обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

После этого президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.

Владимир Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в ходе своего рабочего визита в эту страну в декабре прошлого года. Тогда семерка самолетов Объединенных Арабских Эмиратов пролетела над столицей Абу-Даби, встречая российский борт №1 триколором.