Песков рассказал, почему Путин принял у себя дома президента ОАЭ

Отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом ибн Заида Аль Нахайяном доверительные и дружеские. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что в ходе того же обеда или ужина можно спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы.

Ранее сообщалось, что Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приедет в Россию с официальным визитом 21 октября. В ходе своего визита президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.