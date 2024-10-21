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Песков рассказал, почему Путин принял у себя дома президента ОАЭ

По словам пресс-секретаря российского лидера, отношения между главами двух государств доверительные и дружеские.
Глеб Владовский 2024-10-21 08:16:08
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом ибн Заида Аль Нахайяном доверительные и дружеские. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что в ходе того же обеда или ужина можно спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы.

Ранее сообщалось, что Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приедет в Россию с официальным визитом 21 октября. В ходе своего визита президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.

#Владимир Путин #оаэ #Дмитрий Песков #Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян
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