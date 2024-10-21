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Сенатор Джабаров: наглые манипуляции Санду не помогли ей на выборах

Для победы режим действующего президента Молдавии поручил открыть максимально возможное число участков в Америке и всего два - в России, отметил Владимир Джабаров.
Алексей Курильченко 2024-10-21 15:47:29
© Фото: IMAGO ARCHEOPIX Globallookpress

Президенту Молдавии Майе Санду не удалось добиться нужных для себя результатов голосования на выборах даже с помощью наглых манипуляций и лишения возможности голосовать для живущих в РФ молдаван. Об этом «Звезде» заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Проживающих в РФ молдаван фактически лишили возможности проголосовать. В России, где проживают около полумиллиона граждан Молдавии, режим Санду разрешил открыть лишь два участка, причем оба в посольстве в Москве», - заявил Джабаров.

Референдум о евроинтеграции не вызвал ажиотажа и среди молдаван, живущих в Европе - избирательные участки в странах ЕС пустовали. Сенатор добавил, что единственный способ для Санду получить голоса - это задействовать заокеанский электорат. Для этого в США и Канаде открыли максимально возможное число участков, а также разрешили голосовать по почте.

Напомним, в Молдавии 20 октября начались выборы президента и конституционный референдум. Больше всего голосов набрали действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. Они поборются за пост президента во втором туре, который состоится 3 ноября.

#Молдавия #Выборы #Владимир Джабаров #Майя Санду #наш эксклюзив
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