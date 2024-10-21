Эксперт РАН указал на отсутствие фактов преступного вмешательства в выборы в Молдавии

Президенту Молдавии Майе Санду не удалось предоставить ни одного факта преступного вмешательства в выборы, а ее заявление об этом - попытка оправдать низкий процент голосов. Об этом «Звезде» рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

«Санду не смогла привести ни одного факта. Она просто сказала, что против нас готовят восстание вооруженные группировки. Никакой конкретики. Была бы возможность зацепиться и как-то показать вмешательство, Санду бы не слезала с трибуны. Но она там пробыла всего полторы минуты и сбежала - потому что результаты для нее разгромные. Ей обещали гораздо больший процент и уверенную победу на референдуме. Но не получилось ни того, ни другого», - рассказал Межевич.

Эксперт добавил, что в ходе выборов наметилось три крупных вектора предпочтений. Жители центральных и северо-западных регионов страны, в большинстве своем сел, голосуют не столько за интеграцию с ЕС, сколько за объединение с Румынией. Еще один вектор - жители городов, ориентированные на интеграцию с Евросоюзом. Третий вектор - прагматики, убежденные в том, что Россия - единственный выгодный торговый партнер для Молдавии.

Напомним, что в Молдавии 20 октября начались выборы президента и конституционный референдум. Больше всего голосов набрали действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Они поборются за пост президента во втором туре голосования, который состоится 3 ноября.

По итогам первого тура Майя Санду заявил, что некие «преступные группировки» стремились купить 300 тысяч голосов с целью подорвать процесс выборов. В Кремле отметили, что заявления молдавского лидера требуют неопровержимых доказательств.