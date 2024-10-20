Обращение премьер-министра Израиля после атаки на его резиденцию вызвывает сомнения как минимум в том, что атаку совершила «Хезболла», заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Оно вызывает определенные сомнение в правдивости, в том, что именно "Хезболла" нанесла этот удар», - сказал политолог в разговоре со «Звездой».

По словам эксперта, между Нетаньяху и Зеленским можно провести параллели. Киев так же, как и в Тель-Авив, спонсируют их западные партнеры. Однако в последнее время появилось много голосов, призывающих прекратить боевые действия Израиля.

Нападение на резиденцию Нетаньяху помогло бы «развязать им руки» в этой войне, объяснил Михайлов. Он предположил, что провокация была сделана для ведения боевых действий с целью захвата чужих территорий и укрепления Израиля на Ближнем Востоке.

Ранее БПЛА атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии. После инцидента в Израиле отдел личной безопасности повысил уровень охраны всех высокопоставленных правительственных чиновников и ужесточил правила их передвижения.

Нетаньяху прокомментировал атаку беспилотника, заявив, что Тель-Авив «ничто не остановит».