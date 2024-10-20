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Эксперт усомнился, что за атакой по резиденции Нетаньяху стоит «Хезболла»

Евгений Михайлов предположил, что провокация была сделана, чтобы «развязать руки» Израилю.
Карина Тазетдинова 2024-10-20 16:00:12
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Обращение премьер-министра Израиля после атаки на его резиденцию вызвывает сомнения как минимум в том, что атаку совершила «Хезболла», заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Оно вызывает определенные сомнение в правдивости, в том, что именно "Хезболла" нанесла этот удар», - сказал политолог в разговоре со «Звездой».

По словам эксперта, между Нетаньяху и Зеленским можно провести параллели. Киев так же, как и в Тель-Авив, спонсируют их западные партнеры. Однако в последнее время появилось много голосов, призывающих прекратить боевые действия Израиля.

Нападение на резиденцию Нетаньяху помогло бы «развязать им руки» в этой войне, объяснил Михайлов. Он предположил, что провокация была сделана для ведения боевых действий с целью захвата чужих территорий и укрепления Израиля на Ближнем Востоке.

Ранее БПЛА атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии. После инцидента в Израиле отдел личной безопасности повысил уровень охраны всех высокопоставленных правительственных чиновников и ужесточил правила их передвижения.

Нетаньяху прокомментировал атаку беспилотника, заявив, что Тель-Авив «ничто не остановит».

#Хезболла #нетаньяху #наш эксклюзив #резиденция #Кейсария
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