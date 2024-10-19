В Израиле усилили охрану резиденции Нетаньяху после атаки БПЛА

Целью атаки ливанского беспилотника была резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, сообщает саудовский канал «Аль-Хадат».

После инцидента отдел личной безопасности повысил уровень охраны всех высокопоставленных правительственных чиновников и ужесточил правила их передвижения, утверждает портал Ynet.

Напомним, что в субботу утром дрон был запущен в сторону дома премьера Нетаньяху в Кейсарии. Обошлось без пострадавших. Самого Нетаньяху и его супруги не было в здании на момент инцидента. Повреждения получила только резиденция, передавало Sky News Arabia.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что три беспилотника пересекли территорию страны, два из них были перехвачены, а один повредил здание в Кейсарии.