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В Израиле усилили охрану резиденции Нетаньяху после атаки БПЛА

Самого Нетаньяху и его супруги не было в резиденции на момент инцидента. Повреждения получило только здание.
Ирина Егорова 2024-10-19 13:40:49
© Фото: Matthias Balkdpa, Global Look Press

Целью атаки ливанского беспилотника была резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, сообщает саудовский канал «Аль-Хадат».

После инцидента отдел личной безопасности повысил уровень охраны всех высокопоставленных правительственных чиновников и ужесточил правила их передвижения, утверждает портал Ynet.

Напомним, что в субботу утром дрон был запущен в сторону дома премьера Нетаньяху в Кейсарии. Обошлось без пострадавших. Самого Нетаньяху и его супруги не было в здании на момент инцидента. Повреждения получила только резиденция, передавало Sky News Arabia.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что три беспилотника пересекли территорию страны, два из них были перехвачены, а один повредил здание в Кейсарии.

#в стране и мире #бпла #Израиль #Биньямин Нетаньяху #атака #резиденция
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