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Беспилотник «Хезболлы» атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

Никто не пострадал, израильского премьера не было в здании.
Ирина Егорова 2024-10-19 10:30:09
© Фото: mubashirfidaa, Х © Видео: mubashirfidaa, Х

Беспилотный летательный аппарат «Хезболлы» упал рядом с резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

В момент атаки премьера не было в здании. Предварительно, никто не пострадал, передает Reuters со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина. Где находились в момент атаки сам Нетаньяху и его супруга, не уточняется. Как утверждает Sky News Arabia, дрон повредил здание. 

На кадрах с места инцидента видны машины оперативных служб и скорая помощь. Как можно заметить, территорию не оцепили.

#беспилотник #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #атака #резиденция
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