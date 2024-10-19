Беспилотник «Хезболлы» атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

Беспилотный летательный аппарат «Хезболлы» упал рядом с резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

В момент атаки премьера не было в здании. Предварительно, никто не пострадал, передает Reuters со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина. Где находились в момент атаки сам Нетаньяху и его супруга, не уточняется. Как утверждает Sky News Arabia, дрон повредил здание.

На кадрах с места инцидента видны машины оперативных служб и скорая помощь. Как можно заметить, территорию не оцепили.