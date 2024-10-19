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Нетаньяху отреагировал на удар БПЛА «Хезболлы» по его резиденции

Премьер-министр Израиля заявил, что Тель-Авив будет идти до конца.
Карина Тазетдинова 2024-10-19 16:17:31
© Фото: Michael Kappeler, dpa,Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал атаку беспилотника «Хезболлы» по его резиденции в Кейсарии. Он заявил, что Тель-Авив «ничто не остановит».

«Еврейское государство продолжит идти вперед до победы», - следует из обращения премьер-министра страны.

По словам Нетаньяху, Израиль ведет войну за существование. Он подчеркнул, что Тель-Авив продолжат идти до конца.

В момент атаки премьера не было в резиденции. Где находился Нетаньяху и его жена неизвестно. Предварительно никто не пострадал, БПЛА повредил здание и упал.

Ранее сообщалось, что после инцидента отдел личной безопасности повысил уровень охраны всех высокопоставленных правительственных чиновников и ужесточил правила их передвижения.

#бпла #Израиль #Хезболла #нетаньяху
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