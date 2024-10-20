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«Хезболла» нанесла ракетный удар по поселениям в Западной Галилее

По сообщению движения, в них сосредоточились израильские войска, участвующие в наземной операции на территории Ливана.
Елизавета Кондрикова 2024-10-20 00:57:11
© Фото: STR, dpa Globallookpress

Ливанское военизированное движение «Хезболла» атаковало сосредоточение израильских войск в населенных пунктах на севере Израиля, в рядах военных есть потери. Об этом сообщили в военно-информационной службе организации.

«Силы исламского сопротивления нанесли ракетные удары по скоплению неприятельских сил и боевой техники в поселениях Абирим, Авивим, Дишон, Зарит и Эвен-Менахем в Западной Галилее», - приводит ТАСС сообщение службы.

Удар был нанесен в субботу 19 октября по скоплению войск, участвующих в наземной операции на территории Ливана. Точной информации о жертвах и пострадавших не приводится. По данным службы, также была осуществлена атака на базу Северного военного округа в кибуце Рош-Пина к востоку от города Цфат. «Хезболла» использовала ракеты большого калибра. 

Напомним, на этой неделе ливанское движение сообщило о переходе к новому этапу в противостоянии с Израилем. Так, в минувшую субботу стало известно об атаке беспилотника «Хезболлы» на израильскую резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в этот момент политика не было в здании.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ракетный удар #западная галилея
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