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N12: Иран пытался убить Нетаньяху атакой дрона на резиденцию

Ранее сообщалось, что БПЛА принадлежит ливанской стороне.
Карина Тазетдинова 2024-10-19 18:39:16
© Фото: JINI, XinHua, Global Look Press

Иран планировал убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху атакой дрона по его резиденции, передает телеканал N12 со ссылкой на источник.

«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», - заявил высокопоставленный чиновник.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал рядом с резиденцией премьер-министра Израиля в Кейсарии. В момент атаки Нетаньяху и его жены там не было.

После инцидента отдел личной безопасности повысил уровень охраны всех высокопоставленных правительственных чиновников и ужесточил правила их передвижения в Израиле.

Нетаньяху отреагировал на удар БПЛА, заявив, что Тель-Авив «ничто не остановит» и они продолжат идти до конца.

#в стране и мире #бпла #Израиль #Иран #Хезболла #Тель-Авив
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