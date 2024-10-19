N12: Иран пытался убить Нетаньяху атакой дрона на резиденцию

Иран планировал убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху атакой дрона по его резиденции, передает телеканал N12 со ссылкой на источник.
«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», - заявил высокопоставленный чиновник.
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал рядом с резиденцией премьер-министра Израиля в Кейсарии. В момент атаки Нетаньяху и его жены там не было.
После инцидента отдел личной безопасности повысил уровень охраны всех высокопоставленных правительственных чиновников и ужесточил правила их передвижения в Израиле.
Нетаньяху отреагировал на удар БПЛА, заявив, что Тель-Авив «ничто не остановит» и они продолжат идти до конца.
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