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«Хезболла» заявила о переходе к новому этапу в конфликте с Израилем

В четверг 17 октября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.
Елизавета Кондрикова 2024-10-18 00:53:17
© Фото: Marwan Naamani, dpa Globallookpress

Ливанское военизированное движение «Хезболла» объявило о переходе к новому этапу эскалации конфликта с Израилем. Об этом говорится в заявлении Штаба операций движения.

Сообщается, что «Хезболла» предпримет действия, которые «наглядно покажут» этот переход. По данным движения, с начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане Тель-Авив лишился 55 человек, еще более 500 бойцов получили ранения.

Напомним, в четверг 17 октября представители ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Израильская сторона также опубликовала кадры его предполагаемого убийства, на них видно, как тяжелораненый мужчина сидит в кресле и пытается отмахнуться о снимающего его беспилотника.

#Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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