«Хезболла» заявила о переходе к новому этапу в конфликте с Израилем

Ливанское военизированное движение «Хезболла» объявило о переходе к новому этапу эскалации конфликта с Израилем. Об этом говорится в заявлении Штаба операций движения.

Сообщается, что «Хезболла» предпримет действия, которые «наглядно покажут» этот переход. По данным движения, с начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане Тель-Авив лишился 55 человек, еще более 500 бойцов получили ранения.

Напомним, в четверг 17 октября представители ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Израильская сторона также опубликовала кадры его предполагаемого убийства, на них видно, как тяжелораненый мужчина сидит в кресле и пытается отмахнуться о снимающего его беспилотника.