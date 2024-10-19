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Поиски пропавших на Сахалине моряков приостановили из-за непогоды

По последним данным регионального ГУ МЧС России, остается неизвестной судьба пятерых человек.
Владимир Рубанов 2024-10-19 11:02:08
© Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Спасатели приостановили поиски пропавших моряков с перевернувшегося грузового судна «Григорий Ловцов». Работы пришлось свернуть из-за метеоусловий, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Ранее в субботу вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел к месту аварии в порту Корсаковского района.

Судно перевернулось и затонуло 18 октября. При перегрузке произошел крен и судно опрокинулось, сообщал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Григорий Ловцов» перевозил щебень и песок.

По данным главы региона, за медпомощью обратилось три человека. Один спасенный остается в реанимации, он в тяжелом состоянии, второго выписали из стационара. Третьему пострадавшему сразу назначили амбулаторное наблюдение.

При крушении судна два человека погибли, сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте.

По последним данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, остается неизвестной судьба пятерых человек.

#сахалин #МЧС России #Корсаков #кораблекрушение #поисково-спасательная операция #григорий ловцов
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