Поиски пропавших на Сахалине моряков приостановили из-за непогоды

Спасатели приостановили поиски пропавших моряков с перевернувшегося грузового судна «Григорий Ловцов». Работы пришлось свернуть из-за метеоусловий, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Ранее в субботу вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел к месту аварии в порту Корсаковского района.

Судно перевернулось и затонуло 18 октября. При перегрузке произошел крен и судно опрокинулось, сообщал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Григорий Ловцов» перевозил щебень и песок.

По данным главы региона, за медпомощью обратилось три человека. Один спасенный остается в реанимации, он в тяжелом состоянии, второго выписали из стационара. Третьему пострадавшему сразу назначили амбулаторное наблюдение.

При крушении судна два человека погибли, сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте.

По последним данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, остается неизвестной судьба пятерых человек.