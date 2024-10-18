Грузовое судно перевернулось в порту Сахалина, четырех человек ищут

Троих человек удалось спасти с перевернувшегося в порту на острове Сахалин грузового судна «Григорий Ловцов», сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Судьба четверых пока неизвестна. Всего на борту было семь членов экипажа.

Грузовое судно перевернулось в порту Корсаковского района, сообщил губернатор. Оно перевозило щебень и песок. По предварительной информации, при перегрузке произошел крен, и судно опрокинулось.

Сейчас на месте ЧП идет поисково-спасательная операция. Там работают два буксира и спасательное судно. Морская спасательная служба готовит водолазов.

В порт Корсакова направили оперативную группу Главного управления МЧС России по Сахалинской области, добавил Лимаренко.

В 2022 году судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море из-за того, что потеряло ход и возникла угроза повреждения корпуса льдами. Тогда никто не пострадал.