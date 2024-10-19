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Ми-8 вылетел на поиски пропавших с судна «Григорий Ловцов»

По данным МЧС, на борту находились 8 человек, троих удалось спасти, Два члена экипажа погибли.
Ирина Егорова 2024-10-19 07:18:37
© Фото: info65mchs, Telegram © Видео: info65mchs, Telegram

Вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел к месту аварии судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаковского района на острове Сахалин. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что будут проведены авиационно-спасательные работы.

«Ситуация с грузовым судном «Григорий Ловцов» остается на постоянном контроле. Компетентные органы ведут расследование, выясняя причины и обстоятельства произошедшего», - цитирует его Life.

Также он рассказал про состояние пострадавших в результате опрокидывания судна. Один спасенный остается в реанимации, он в тяжелом состоянии, второго выписали из стационара. Всего в больницу были госпитализированы три члена экипажа с переохлаждением.

Напомним, что грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Корсаковского района во время перегруза песка и щебня.  По данным МЧС на борту находились 8 человек, при этом в Восточном СК на транспорте сообщают о 7 моряках. Два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

#вертолет #сахалин #поиски #перегрузка #григорий ловцов
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