Два человека погибли при ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине

Два человека погибли при опрокидывании судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте. Один человек попал в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Сейчас на месте крушения проводится поисково-спасательная операция. Неизвестна судьба четырех членов экипажа. Всего на борту судна находились семь человек.

Следователи устанавливают картину случившегося.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил, что судно перевозило песок и щебень и перевернулось во время перегрузки. Это случилось около 14 часов по местному времени. Прокуратура опубликовала фото с места.