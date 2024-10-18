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Два человека погибли при ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине

Еще один человек госпитализирован.
Владимир Рубанов 2024-10-18 08:02:26
© Фото: Telegram/moryakirumedia

Два человека погибли при опрокидывании судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте. Один человек попал в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Сейчас на месте крушения проводится поисково-спасательная операция. Неизвестна судьба четырех членов экипажа. Всего на борту судна находились семь человек.

Следователи устанавливают картину случившегося.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил, что судно перевозило песок и щебень и перевернулось во время перегрузки. Это случилось около 14 часов по местному времени. Прокуратура опубликовала фото с места.

#сахалинская область #сахалин #Следователи #Уголовное дело #кораблекрушение #поисково-спасательная операция #григорий ловцов #Корасков
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