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Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани осенью 2024 года

Никита Черненко
14:45 06.12.2023
В ходе приветственной речи президент России поздравил главу ОАЭ с 52-летием образования государства и отметил высокий уровень отношений двух стран.
Путин пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казани осенью 2024 года
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что главу Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна будут ждать на саммите БРИКС в Казани, запланированном на осень 2024 года.

Президент России поздравил Эмираты с недавно прошедшей датой 52-летия образования ОАЭ, отметил рост торговых отношений двух стран и реализации совместных проектов в нефтегазовой встрече. Он также сообщил, что в близком контакте находятся как дипломатические представители России и ОАЭ, так и сами главы государств. Путин добавил, что Эмираты являются важной фигурой на мировой арене, внося огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом СБ ООН.

«Мне очень приятно, что ОАЭ начинают работать в системе БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в этой организации, и мы продолжим контакты и по этой линии. Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре», - сказал Путин.

Путин проводит сегодня рабочие встречи в ОАЭ и Саудовской Аравии. В рамках дипломатических визитов запланировано обсуждение двусторонних отношений двух стран и актуальной мировой повестки. Встречали российского президента в Абу-Даби разукрашенным в цвета флага России небом.

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