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Нетаньяху назвал невежеством слова Макрона о создании Израиля

Ранее президент Франции напомнил Биньямину Нетаньяху, что Израиль был основан решением ООН и призвал соблюдать указы организации.
Елизавета Кондрикова 2024-10-17 01:56:06
© Фото: IMAGO, Niyi Fote Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласился со словами французского президента Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан решением ООН, назвав их невежеством и неуважением.

«Это признак исторического невежества и неуважения», - сказал премьер в интервью французской газете Figaro.

По его словам, ООН не создала страну, а признала право еврейского народа на государство, которое появилось в результате арабо-израильской войны. Сам же народ был привязан к земле на протяжение трех с половиной тысяч лет, заявил премьер-министр.

Нетаньяху также выразил надежду, что Париж изменит свою политику в отношении запрета на поставки оружия Тель-Авиву, заявив, что Франция должна быть на стороне Израиля.

Напомним, в начале октября французский лидер заявил, что страна не поставляет оружие в Израиль, а также призвал другие страны делать также. По мнению Макрона, подобное ограничение важно для достижения прекращения огня в секторе Газа. В ответ Нетаньяху назвал это решение «позорным».

Вслед за Францией о прекращении передачи оружия Израилю объявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, позиция Рима по этому вопросу гораздо более строгая, чем у других европейских стран.

#Франция #ООН #Израиль #эммануэль макрон #Биньямин Нетаньяху
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