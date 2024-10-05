Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставлять Израилю оружие, которое используется ЦАХАЛ в конфликте в секторе Газа. По его словам, Париж не отправляет оружие Тель-Авиву.
«Я думаю, что сегодня приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению по прекращению поставок оружия для ведения боевых действий в секторе Газа», - сказал французский лидер в интервью для France Inter.
Президент объяснил это необходимостью быть последовательными. По его словам, это важное условие, если страны Европы требуют прекращения огня в регионе.
Макрон также пожаловался, что его не слышат в Израиле, и призвал избежать эскалации на Ближнем Востоке на фоне израильских ударов по Ливану. По словам французского президента, Бейрут не должен стать новой Газой.
Напомним, основным поставщиком вооружений Тель-Авиву являются Соединенные Штаты. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, именно Вашингтон ответственен за разжигание конфликта в регионе. Она назвала события на Ближнем Востоке коллапсом американской политики, а Госдеп США - «бюро по раздаче снарядов».
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»