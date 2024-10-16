Италия прекратила выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Израиль

Италия ввела самые жесткие среди союзников в Европе ограничения на ввоз вооружений в Израиль, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в своей речи в сенате итальянского парламента.

«Позиция Италии, заключающаяся в полном блоке всех новых экспортных лицензий, является гораздо более строгой, гораздо более ограничительной, чем применяемые партнерами: Францией, Германией, Великобританией», - приводит РИА Новости слова Мелони.

С начала израильской операции в секторе Газа Италия полностью прекратила выдачу новых лицензий на экспорт вооружений в Израиль, а также отменила уже выданные после 7 октября прошлого года, добавила Мелони. Одновременно с этим Рим проводит оценку ранее оформленных лицензий, проверяя, чтобы итальянские военные материалы не использовались Тель-Авивом в условиях нынешнего конфликта.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество прекратить поставки оружия Израиля. По его словам, это единственный способ добиться прекращения огня в секторе Газа.