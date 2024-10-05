МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху назвал позором призыв Макрона не поставлять оружие Израилю

По словам израильского премьера, Тель-Авив ведет борьбу на семи фронтах и обязательно победит вне зависимости от помощи Запада.
Елизавета Кондрикова 2024-10-05 22:45:53
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позором призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки оружия Израилю. По его словам, Тель-Авив защищается от «врагов цивилизации», и другие страны должны быть на его стороне.

«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», - сказал премьер в видеообращении, опубликованном его канцелярией.

По его словам, Израиль ведет борьбу на семи фронтах - против движения ХАМАС в секторе Газа, «Хезболлы» в Ливане, Ирана, шиитского ополчения в Сирии и Ираке и хуситов в Йемене, а также против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Однако он подчеркнул, что Тель-Авив победит вне зависимости от западной поддержки «ради мира и безопасности во всем мире».

Напомним, ранее сегодня французский президент призвал не допустить, чтобы Ливан стал новой Газой и для этого призвал прекратить поставки вооружения Израилю. По словам Макрона, Париж не отправляет Тель-Авиву оружия.

#Франция #Израиль #эммануэль макрон #Биньямин Нетаньяху #поставки оружия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 