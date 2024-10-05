Нетаньяху назвал позором призыв Макрона не поставлять оружие Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал позором призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки оружия Израилю. По его словам, Тель-Авив защищается от «врагов цивилизации», и другие страны должны быть на его стороне.

«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», - сказал премьер в видеообращении, опубликованном его канцелярией.

По его словам, Израиль ведет борьбу на семи фронтах - против движения ХАМАС в секторе Газа, «Хезболлы» в Ливане, Ирана, шиитского ополчения в Сирии и Ираке и хуситов в Йемене, а также против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Однако он подчеркнул, что Тель-Авив победит вне зависимости от западной поддержки «ради мира и безопасности во всем мире».

Напомним, ранее сегодня французский президент призвал не допустить, чтобы Ливан стал новой Газой и для этого призвал прекратить поставки вооружения Израилю. По словам Макрона, Париж не отправляет Тель-Авиву оружия.