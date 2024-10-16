«С божьей помощью»: как выжил дрейфовавший в Охотском море

После 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин наконец-то смог согреться и прийти в себя. Он потерял около 50 килограммов, но не смотря на сильное физическое и эмоциональное истощение у него хватает сил разговаривать и даже немного улыбаться. Сейчас всех интересует одно: как ему удалось выжить.

«С божьей помощью», - отвечает Пичугин

Он собирал дождевую воду, при нем также был Монгол спальник из

верблюжей шерсти, который не мог высохнуть. Ко всему этому, Пичугин добавляет, что главным стимулом в борьбе за жизнь были мама и дочка.

Заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко рассказала о всесторонней помощи Михаилу. Ему оказана медицинская помощь, предоставлен психолог, организована связь с родными, билеты и транспортировка.

Несколько лет назад Михаил переехал на Сахалин из Бурятии. Вместе с братом и племянником в начале августа отправился в большое путешествие. Маршрут проходил от мыса Перовского в сторону Шантарских островов. Они планировали понаблюдать за китами, а оттуда отправиться в город Оха на Сахалине. Однако, катамаран понесло течением, и он дрейфовал в открытом море больше двух месяцев.

Туристов разыскивали спасатели из трех регионов. Также была привлечена авиация, но все проходило безрезультатно. В живых остался только Михаил. Брат и племянник умерли от изнеможения 18 и 28 числа.

По мнению спасателей, трагедии можно было избежать, если бы туристы взяли с собой дополнительный двигатель, больше еды, воды и продумали организацию связи.

«В море кроме спутниковой связи нет. Рация с волной лебедь. Услышат только суда. Если их нет, то бесполезно. Спутник с любой точки», - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области Павел Клочков.

Точную причину смерти родственников Пичугина еще предстоит установить следователям. Сам выживший путешественник сейчас проходит курс лечения и реабилитации.

Как только состояние мужчины стабилизируется, и он будет готов к перелету, правительство Магаданской области полностью оплатит билеты до дома. На данный момент никто из медиков не может полностью прогнозировать сколько проедет в реанимации, но семье пострадавшего уже сообщили о его спасении.



Ранее эксперт рассказал «Звезде», что туристов, которые больше двух месяцев дрейфовали на лодке в Охотском море, могло бы спасти наличие надежной и доступной спутниковой связи.