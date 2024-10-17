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Отряд кораблей РФ и КНР зашел в китайский порт Циндао

Корабли прибыли в порт после завершения совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2024-10-17 12:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о заходе в китайский порт Циндао отряда кораблей РФ и КНР. 

Это произошло после того, как корабли завершили четвертое по счету совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С российской стороны в нем принимали участие большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

Согласно плану, российские военные корабли пробудут в Циндао до 20 октября включительно. 

«В рамках делового захода планируется проведение совместных культурных и спортивных мероприятий с участием моряков дружественных стран», - говорится в сообщении. 

Также сообщается, что для российских моряков спланировали ряд экскурсий по достопримечательностям города.  

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая патрулировали в Азиатско-Тихоокеанском регионе после участия в совместных военно-морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие-2024», которые проходили в акватории Охотского моря.

В ходе этих учений экипажи прошли более 6 000 морских миль, провели ряд тренировок и выполнили учебно-боевые упражнения. В их число вошли упражнения по организации противолодочной обороны и спасению на море

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Китай #Россия #армия #Тихоокеанский флот #АТР #Циндао
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