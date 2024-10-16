Военные моряки России и Китая провели учения по спасению на воде

Военные моряки России и Китая провели учения по спасению на море в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По замыслу маневров, капитан одного из гражданских судов подал сигнал бедствия. К месту незамедлительно направился экипаж вертолета Ка-27ПС. Условного пострадавшего обнаружили с воздуха, после чего российская спасательная группа подняла его из воды на борт и доставила на палубу БПК «Адмирал Трибуц».

Ранее боевые корабли Военно-Морского Флота России и ВМС Китая выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО в северо-западной части Тихого океана. Экипажи кораблей выполнили поиск подлодки условного противника и отработали задачи по ее уничтожению. Также моряки отразили «атаку» с воздуха.

Напомним, в рамках совместного патрулирования в ВМФ России представляют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. От китайской стороны в патрулировании задействованы эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Боевые корабли России и Китая приступили к патрулированию в АТР после участия в совместных военно-морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие - 2024».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.