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Военные моряки России и Китая провели учения по спасению на воде

Поиском и спасением условного пострадавшего занималась группа российских моряков на вертолете Ка-27ПС.
2024-10-16 05:00:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные моряки России и Китая провели учения по спасению на море в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По замыслу маневров, капитан одного из гражданских судов подал сигнал бедствия. К месту незамедлительно направился экипаж вертолета Ка-27ПС. Условного пострадавшего обнаружили с воздуха, после чего российская спасательная группа подняла его из воды на борт и доставила на палубу БПК «Адмирал Трибуц».

Ранее боевые корабли Военно-Морского Флота России и ВМС Китая выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО в северо-западной части Тихого океана. Экипажи кораблей выполнили поиск подлодки условного противника и отработали задачи по ее уничтожению. Также моряки отразили «атаку» с воздуха.

Напомним, в рамках совместного патрулирования в ВМФ России представляют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. От китайской стороны в патрулировании задействованы эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Боевые корабли России и Китая приступили к патрулированию в АТР после участия в совместных военно-морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие - 2024».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #ВМФ России #Ка-27ПС #АТР #патрулирование
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