На Тихоокеанском флоте начались военно-морские учения РФ и КНР

На Дальнем Востоке началось военно-морское учение РФ и КНР «Бэйбу/Взаимодействие - 2024». Оно пройдет в течение недели в акватории Японского моря, сообщили на Тихоокеанском флоте.

Совместный отряд кораблей ВМС Китая и ТОФ отработает отражение атаки условного противника с воздуха, воды и подводной среды. Кроме того, моряки двух стран потренируются в совместном маневрировании и обороне при стоянке на незащищенном рейде.

Российские и китайские экипажи проведут артиллерийские стрельбы и выполнят некоторые боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.

Боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в море из Владивостока. Корабли из КНР прибыли туда с деловым заходом 18 сентября. За время пребывания в главной базе Тихоокеанского флота китайские моряки поучаствовали в спортивных и культурных мероприятиях.

Перед выходом прошло торжественное построение экипажей, на котором старшие от каждой стороны объявили о начале двустороннего учения.

В совместный отряд с российской стороны вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107» и малый ракетный корабль «Смерч».

ВМС НОАК представляют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.