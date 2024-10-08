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Ка-27 обнаружил субмарину «врага» на учениях РФ и КНР в Тихом океане

Тактическая группа боевых кораблей провела маневрирование и построение походного ордера в целях организации противолодочной обороны.
2024-10-08 10:49:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Тренировки проходили в северо-западной части Тихого океана. Тактическая группа боевых кораблей провела маневрирование и построение походного ордера. В ходе занятий экипаж противолодочного вертолета Ка-27 обнаружил субмарину условного противника.

В состав тактической группы от российской стороны вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. Со стороны Китая участвуют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Российские и китайские корабли вышли 21 сентября из Владивостока для участия в учениях «Бэйбу/Взаимодействие-2024». В Охотском море экипажи пополнили запасы, создали тактическую группу и начали патрулирование в АТР. На прошлой неделе корабли приступили к патрулированию. Экипажи выполнили ряд упражнений, в том числе по противолодочной обороне и спасению на море.

«Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» - большие противолодочные корабли, относятся к проекту 1 155. Входят в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #рф кнр
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