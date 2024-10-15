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Выжившего после дрейфа в Охотском море туриста доставили в Магадан

На кадрах видно, как спасатели выносят человека на одеяле и несут его к автомобилю скорой помощи.
Владимир Рубанов 2024-10-15 12:41:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спасательное судно доставило в Магадан Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море.

На оказавшихся в распоряжении «Звезды» кадрах видно, как с судна выносят человека на одеяле и несут его к автомобилю скорой помощи. Путешественник, предположительно, не может передвигаться самостоятельно из-за голода.

Кроме того, судно «Ангел» доставило в Магадан лодку туристов.

В августе Михаил Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья отправились на Шантарские острова посмотреть на китов. Потом, 9 августа, они поплыли на лодке катамаранного типа с мыса Перовского в Хабаровском крае до Москальво на Сахалине и перестали выходить на связь.

Накануне Пичугина подобрал в 23 километрах от Камчатки рыболовный траулер «Ангел». Оказалось, что у лодки сломался двигатель. Сергей и Илья скончались, их тела, предположительно, находились в лодке.

За время дрейфа Пичугин потерял 60 килограммов веса. По словам его бывшей жены, у туристов был двухнедельный запас еды на борту.

#Хабаровский край #сахалин #Камчатка #Охотское море #спасение #поиски #наш эксклюзив #Магадан #путешественники
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