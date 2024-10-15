Спасатель предположил, как турист смог выжить на лодке в Охотском море

Выжить в таких условиях было сложно, но возможно - пострадавший мог собирать дождевую воду и есть морепродукты, считает начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков. В разговоре со «Звездой» спасатель прокомментировал ситуацию с чудесным спасением Михаила Пичугина, который дрейфовал на лодке в Охотском море 67 дней и предположил, как он мог остаться в живых.

«У него было 20 литров воды, не слишком надолго бы ее хватило. Еды было немного. Могу предположить, что он питался морепродуктами, растягивал воду и терпел. Мог собирать дождевую воду. И скорее всего так и было, потому что в открытом море воды ( пресной - Прим.ред.) нигде не найти», - пояснил Клочков.

Он добавил, что лодку с пострадавшим и обессилившим мужчиной нашли в 23 км от берега.

Бывшая жена Михаила Екатерина рассказала, что он потерял 50 килограммов — это почти половина его веса.

Напомним, что группа отправилась в плавание 9 августа на Шантарские острова. Там его брат Сергей и 15-летний племянник Илья планировали отдохнуть и посмотреть на китов.

Через некоторое время связь с туристами была утеряна. Ночью 14 октября случайные рыбаки обнаружили лодку с выжившим. Спутники Михаила - Сергей с сыном погибли.