Белоусов: военные ведомства РФ и КНР солидарны в оценках мировых процессов

Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

«Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации, и общее понимание того, что нам надо вместе сделать», - сказал Белоусов.

Глава МО РФ отметил стратегическое партнерство двух стран, которое выстроилось благодаря усилиям их лидеров.

В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а в следующем - 80-летие совместной победы над германским фашизмом и японским милитаризмом.

«У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее», - сказал он.

Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся добавил, что Китаю и России надо углублять сотрудничество между вооруженными силами двух стран.

Глава Минобороны России прибыл в КНР накануне. В первый день он встретился со своим коллегой - министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем. Белоусов отметил, что военные двух стран регулярно проводят совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.