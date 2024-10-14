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Белоусов: сотрудничество РФ и КНР поддерживает глобальную стабильность

Андрей Белоусов подчеркнул, что российские и китайские войска регулярно проводят совместную оперативную и боевую подготовку.
2024-10-14 14:19:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина - важный фактор поддержания как региональной, так и глобальной стабильности.

«Российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности», - заявил глава российского оборонного ведомства на встрече со своим китайским коллегой Дун Цзюнем.

Белоусов отметил, что военные двух стран регулярно проводят совместную оперативную и боевую подготовку. Занятия проходят на суше, море и в воздухе. Министр выразил уверенность, что встреча приведет к дальнейшему укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина в оборонной сфере.

Глава российского ведомства указал на высокую динамику развития отношений двух стран и заявил, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров государств.

«Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей», - добавил Белоусов.

Он поздравил министра обороны Китая с Днем образования КНР и установлением дипломатических отношений между странами. В этом году 1 октября исполнилось 75 лет со дня провозглашения КНР. Вторая дата отмечалась 2 октября. Белоусов добавил, что в следующем году российский и китайский народы отметят 80-летие победы над немецким фашизмом и японским милитаризмом.

Ранее сообщалось, что Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. В ходе визита запланировано проведение ряда переговоров с военным и военно-политическим руководством Китайской Народной Республики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #РФ #кнр #министр #Белоусов
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