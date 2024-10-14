Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что в ходе визита Белоусов проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством Китайской Народной Республики.

Церемония официальной встречи состоялась у здания Центрального военного совета КНР. В ней приняла участие рота почетного караула и оркестр. Андрея Белоусова приветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь.

Сообщается, что ранее министр обороны России посетил площадь Тяньаньмэнь в Пекине и возложил венок к памятнику Народным героям. Этот памятник, достигающий 38-метровой высоты, возвели в 1950-е годы в память о китайских героях, сложивших жизни в народной революционной борьбе в XIX и XX веках.

Ранее Андрей Белоусов осмотрел казармы морпехов 61-й бригады под Мурманском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.