Белоусов провел переговоры с зампредом Центрального военсовета КНР

Андрей Белоусов провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР. Чжан Юся встретил российского министра обороны у входа в правительственную резиденцию Дяоюйтай. Именно там во время государственного визита в Китай останавливался Владимир Путин. Возле входа выстроился почетный караул.
Глава Минобороны России прибыл в КНР накануне. В первый день он встретился со своим коллегой - министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем.
Сотрудничество двух государств - важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности, заявил глава российского военного ведомства. Москва рассчитывает на продолжение взаимодействия с китайской стороной, добавил он.
Министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Россия и Китай имеют обоюдное желание развивать военное сотрудничество.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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