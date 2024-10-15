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Белоусов провел переговоры с зампредом Центрального военсовета КНР

Почетный караул встретил Белоусова перед началом встречи правительственной резиденции Дяоюйтай.
2024-10-15 07:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Андрей Белоусов провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР. Чжан Юся встретил российского министра обороны у входа в правительственную резиденцию Дяоюйтай. Именно там во время государственного визита в Китай останавливался Владимир Путин. Возле входа выстроился почетный караул.

Глава Минобороны России прибыл в КНР накануне. В первый день он встретился со своим коллегой - министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем.

Сотрудничество двух государств - важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности, заявил глава российского военного ведомства. Москва рассчитывает на продолжение взаимодействия с китайской стороной, добавил он.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Россия и Китай имеют обоюдное желание развивать военное сотрудничество.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Китай #Минобороны России #переговоры #встреча #Андрей Белоусов #Чжан Юся
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