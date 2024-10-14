Министр обороны Китая: РФ и КНР желают развивать военное сотрудничество

Министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Россия и Китай имеют обоюдное желание развивать военное сотрудничество. Об этом сообщило МО РФ.

Дун Цзюнь сказал об этом в Пекине на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым.

«Это наша первая встреча, но у нас есть и прочная основа дружбы между нашими странами. И у нас есть общее желание продвигать военное сотрудничество», - отметил министр обороны КНР.

После этого министр выразил уверенность, что они с Андреем Белоусовым будут хорошими друзьями.

Цзюнь констатировал, что назначение Белоусова на должность министра обороны России произошло в «критический период». Он отметил, что это отражает огромное доверие президента России к Андрею Белоусову.

Также Дун Цзюнь отметил, что у Китая и России появились возможности открыть новую страницу сотрудничества в военной сфере.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина поддерживает глобальную стабильность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.