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Министр обороны Китая: РФ и КНР желают развивать военное сотрудничество

Дун Цзюнь выразил уверенность, что они с Андреем Белоусовым будут хорошими друзьями.
2024-10-14 14:19:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Россия и Китай имеют обоюдное желание развивать военное сотрудничество. Об этом сообщило МО РФ. 

Дун Цзюнь сказал об этом в Пекине на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. 

«Это наша первая встреча, но у нас есть и прочная основа дружбы между нашими странами. И у нас есть общее желание продвигать военное сотрудничество», - отметил министр обороны КНР. 

После этого министр выразил уверенность, что они с Андреем Белоусовым будут хорошими друзьями. 

Цзюнь констатировал, что назначение Белоусова на должность министра обороны России произошло в «критический период». Он отметил, что это отражает огромное доверие президента России к Андрею Белоусову. 

Также Дун Цзюнь отметил, что у Китая и России появились возможности открыть новую страницу сотрудничества в военной сфере. 

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина поддерживает глобальную стабильность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Китай #Россия #армия #переговоры #Пекин #Андрей Белоусов #Дун Цзюнь
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