Букмекеры отдали Трампу восемь победных процентов на выборах

Экс-президент США и кандидат на пост главы страны Дональд Трамп прибыл в Калифорнию - в прочно либеральный штат, где успех на победу практически равен нулю, и где в 2020 году он потерпел сокрушительный проигрыш. Калифорния также является родиной вице-президента и соперника Трампа на президентских выборах Камалы Харрис, здесь она выдвигалась в сенаторы, построила карьеру прокурора. По мнению Трампа, с Камалой, штат превратился в «потерянный рай».

«Сегодня в Калифорнии самая высокая инфляция, самые высокие налоги, самые высокие цены на бензин, самая высокая стоимость жизни, самые дорогие коммунальные услуги, больше всего бездомных, больше всего преступлений и больше всего нелегалов. В остальном, я думаю, у вас все в порядке. Мы не позволим Камале Харрис сделать с Америкой то, что она сделала с Калифорнией. Мы не позволим этому случиться», - заявил Трамп.

В отличие от кампании 2020 года Трамп перекраивает внешний партийный облик, «омолаживая» команду: в одном из недавних интервью вспомнил своего тогдашнего вице-президента Майка Пенса, заявив, что тот испугался перейти черту, чтобы сделать правильную вещь. Речь, разумеется, о спасении Америки. И спасать вместе с Трампом ее теперь будет молодая гвардия в лице перспективного кандидата в замы: Джей ди Вэнса, который, в отличии от Пенса, не побоится перейти черту.

До выборов три недели, и медиа обсуждают вероятно третье покушение на Трампа. По крайне мере так инцидент назвал местный шериф: на митинге в Калифорнии задержали Вема Миллера, при нем обнаружили поддельные VIP-удостоверения, дробовик, патроны и заряженный пистолет. Позже выяснилось, Миллер - заядлый республиканец. В сети отыскали его фото с небезызвестным участником «капитолийского штурма» Джейкобом Ченсли. Оружие, с которым он приехал на митинг, оказалось легальным. Самого Миллера, который называет себя журналистом-расследователем, отпустили под залог в пять тысяч долларов, а в штабе Трампа не спешат заявлять о покушении.

«Президент Трамп близок к нашим взглядам. Он один из немногих кого хватит мужества противостоять этой тирании. В 2022 году я баллотировался в Неваде как республиканец. C начала нулевых я активно участвовал в деятельности республиканской партии. Я собирал подписи за Дональда Трампа. Вот почему я решил прийти на митинг в Коачелле по специальному партийному приглашению», - сказал Миллер.

Если это и была спланированная проверка службы безопасности, то те явно прошли экзамен. И тут скорее очки в пользу демократов, ведь сам президент США Джо Байден дал приказ охранять Трампа так, словно тот уже президент. Что же до действующего лидера Америки, то к трибунам помощники его ведут уже под руку.

Байден понимает что уже не у руля, но стадия принятия еще не наступила. На общем брифинге по ситуации с последствиями ураганов Байден не сразу передал слово Харрис, хотя наступил черед ее выступления. Президенту всячески намекали, что пора закруглятся.

«Я знаю, что далее выступает вице-президент, она мой босс», - сказал Байден, рассмеявшись.

Тем временем команда Харрис всячески дистанцируется от Байдена: с тех пор как тот покинул президентскую гонку, из 75 дней в календаре - 43 дня с отменой публичных выступлений. Новый кандидат в президенты редко упоминает своего наставника на митингах и провела с ним всего одно совместное предвыборное мероприятие. Зато демократы вплотную взялись за «эйджизм» - попрекание возрастом, то на чем основывались упреки республиканцев, пока Байден был кандидатом на пост лидера. Теперь Камала с гордостью публикует отчет лечащего врача: здоровая 59-летняя женщина в отличной физической и умственной форме - следующий ход за Трампом.

И все же на избирателя действует собирательный образ, и Трамп транслирует именно эту картинку: активного, ведущего за собой толпы сторонников, лидера республиканцев. Американские букмекеры отдают ему целых 8 победных процентов, хотя пару недель назад до ураганов Хелен и Милтон кандидаты шли вничью.