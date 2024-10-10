Предвыборный ураган: как «Милтон» повлиял на политические рейтинги в США

Ураган «Милтон» ударил не только по рядовым американцам, но и по политическим рейтингам перед выборами в США. Торнадо внесли хаос в работу избиркомов. Специалисты в Джорджии и Северной Каролине заверяют, что не готовы к проведению выборов. Маятник общественного одобрения тоже хорошенько встряхнуло: до прихода «Хелен» и «Милтона» демократы опережали на 3%. После в лидеры вырвался Трамп аж на 8%. Вероятно и за счет повышенной медийной активности: его сын, Трамп младший, публикует кадры прямиком из собственного гольф-курорта в Майме, в резиденции разместили около 300 спасателей, которые день и ночь разбирают последствия шторма. И вот уже в центре Нью-Йорка на знаменитых экранах Таймс-Сквера счет в пользу красных.

К утру четверга без электричества остались более 3 миллионов человек. Основной удар смертоносного торнадо «Милтон» взяла на себя Флорида. Эпицентр бедствия - Тампа: сотни разрушенных жилых домов, общественных учреждений, и первые погибшие, их число еще предстоит выяснить. Всю ночь, и уже весь день - журналисты транслируют события в режиме реального времени.

«Милтон» прошелся вдоль западного побережья и по центральной части Флориды со скоростью почти 200 км в час. В зоне эвакуации оказалось около 6 миллионов жителей, но штат покинули меньше миллиона.

«Мы сфокусированы на том, чтобы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Мы готовимся к любой ситуации. Это просто катастрофа», - сообщил шериф округа Сент-Люси Флориды Кит Пирсон.

Штаты еще не оправились от урагана «Хелен» - ему то пару недель отроду - и ущерб которого может превысить 30 миллиардов долларов. Республиканцы обрушились гневом на правящую партию - мол те проспали, Джо Байден поспешил оправдаться, назвав всю критику в их адрес - фейком.

«Утверждения про то, что изымают имущество - это неправда. Слова про то, что пострадавшие от шторма получат 750 долларов, и не более - это тоже ложь», - сказал президент США.

Но кому как не Байдену - ветерану американской политики - не знать, что ураганы лихо вносят коррективы в дела Белого Дома. Разрушительные последствия «Хелен», где более 200 погибших уже сравнили со смертоносной «Катриной» 2005-ого. Тогда Джордж Буш пытаясь спасти свой имидж, признал себя «крайним» в трагедии.

Что же до нынешней демократической элиты, то теперь крайних ищут среди оппонентов. Ураган «Милтон» обрушился на вотчину республиканцев, где к тому же в губернаторах один из самых ярких и медийных представителей партии: сделать «хромую утку» из Рона Десантиса не удается: власти Флориды показали наилучшие результаты в борьбе со стихией после урагана Йен. И Харрис не осталось ничего более, чем заявить, что Белый Дом пытался дозвониться до Десантиса, но тот ушел в игнор.

«В кризисные моменты тот, кто называет себя лидером, должен поставить людей на первое место. Ведь они сейчас нуждаются в поддержке. Сейчас пик чрезвычайной ситуации. Это просто безответственно, это эгоистично, это политические игры», - сказала Камала Харрис.

В политических играх Десантис отнюдь не на вторых ролях. Поэтому уверяет, что его штат справится, а федеральным властям советует обратить внимание на Джорджию и Северную Каролину: первое - оба штата пострадали от урагана Хелен. Второе - они же входят в семерку «колеблющихся» регионов, где предпочтения избирателей делятся поровну, а в финальной битве сойдутся оба кандидата. Победитель получит перевес и... овальный кабинет. В Пенсильванию, где также поровну у «синих» и «красных» прибыл Трамп. Полуторачасовая речь в его традиционном стиле и оскорблениями в адрес Харрис.

«Люди понимают, что она глупа. А нам не нужен еще один глупый президент. Хватит с нас! Я не хочу показаться скверным. Один из моих людей, хороший парень, попросил меня: "сэр, пожалуйста, не называйте ее глупой, женщинам это не понравится" - а я говорю: женщины хотят вернуть нашу страну назад! Камала их не заботит», - заявил Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что число жертв урагана «Милтон» возросло до 10. По словам министра внутренней безопасности Майоркаса, ситуация остается нестабильной, оценка ущерба только началась.