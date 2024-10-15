Василия Ливанова выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщили в медучреждении.

«У него выписка. Он выписан сегодня», - следует из данных РИА Новости.

Известно, что 1 октября Ливанов попал в больницу. При этом его супруга Елена в беседе со «Звездой» не уточнила, что именно случилось с ее мужем.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что у киноактера обнаружили опасное поражение мозга. Из-за этого у него парализовало правую часть тела.

После нахождения в реанимации ситуация ухудшилась. Врачи описывали его состояние, как тяжелое.