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Василия Ливанова выписали из больницы

Народный артист РСФСР попал в больницу 1 октября.
Карина Тазетдинова 2024-10-15 19:50:33
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщили в медучреждении.

«У него выписка. Он выписан сегодня», - следует из данных РИА Новости.

Известно, что 1 октября Ливанов попал в больницу. При этом его супруга Елена в беседе со «Звездой» не уточнила, что именно случилось с ее мужем.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что у киноактера обнаружили опасное поражение мозга. Из-за этого у него парализовало правую часть тела.

После нахождения в реанимации ситуация ухудшилась. Врачи описывали его состояние, как тяжелое.

#реанимация #народный артист рсфср #Василий Ливанов #НИИ имени Склифосовского
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