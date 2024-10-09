Mash: у актера Ливанова выявили опасное поражение мозга

У актера Василия Ливанова обнаружили опасное поражение мозга, вызванное недостаточным количеством кислорода в крови. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что если ситуацию не изменить, то у артиста могут возникнуть когнитивная дисфункция и психические расстройства. Кроме того, у Ливанова выявили признаки сердечной и дыхательной недостаточности.

При этом, несмотря на интенсивную терапию, в состоянии актера не наблюдается положительной динамики - он до сих пор находится на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР находится в тяжелом состоянии в реанимации. Отмечалось, что во время операции у него остановилось сердце.