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Mash: у актера Ливанова выявили опасное поражение мозга

По данным Telegram-канала, у артиста также парализована правая часть тела. Ему грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства.
Глеб Владовский 2024-10-09 12:45:41
© Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress

У актера Василия Ливанова обнаружили опасное поражение мозга, вызванное недостаточным количеством кислорода в крови. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что если ситуацию не изменить, то у артиста могут возникнуть когнитивная дисфункция и психические расстройства. Кроме того, у Ливанова выявили признаки сердечной и дыхательной недостаточности.

При этом, несмотря на интенсивную терапию, в состоянии актера не наблюдается положительной динамики - он до сих пор находится на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР находится в тяжелом состоянии в реанимации. Отмечалось, что во время операции у него остановилось сердце.

#в стране и мире #госпитализация #реанимация #паралич #Василий Ливанов
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