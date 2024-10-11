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Состояние актера Василия Ливанова ухудшилось

Ранее сообщалось, что у артиста обнаружили опасное поражение мозга.
Глеб Владовский 2024-10-11 14:10:09
© Фото: A Round Table Company/Global Look Press

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, находящегося в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, ухудшилось. Об этом сообщили в медучреждении.

«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое», - цитирует комментарий РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у киноактера обнаружили опасное поражение мозга. В результате правая часть тела оказалась парализована. Напомним, что 1 октября Ливанов попал в больницу. При этом его супруга Елена в беседе со «Звездой» не уточнила, с чем именно попал в медучреждение ее муж.

 

#в стране и мире #здоровье #госпитализация #Василий Ливанов #ухудшение состояния
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